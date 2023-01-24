россияне обстреляли Константиновку, среди раненых двое детей - ОВА

Цитата

"Россияне обстреляли Константиновку - ранили 4 человека. Среди раненых двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь - состояние здоровья на данный момент удовлетворительное", - отметил Кириленко.

Детали

В результате обстрела, по словам главы ОВА, повреждены многоэтажки - точные последствия еще предстоит установить.

"Это очередной удар по городу, который расположен в относительном тылу. И очередной целенаправленный удар по гражданским. За все свои преступления россияне понесут справедливое наказание!" - подчеркнул Кириленко.

Дополнение

За прошедшие сутки российские захватчики продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Донецкой области.