россияне обстреляли Константиновку, среди раненых двое детей - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области, ранили 4 человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во вторник, 24 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Россияне обстреляли Константиновку - ранили 4 человека. Среди раненых двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь - состояние здоровья на данный момент удовлетворительное", - отметил Кириленко.
Детали
В результате обстрела, по словам главы ОВА, повреждены многоэтажки - точные последствия еще предстоит установить.
"Это очередной удар по городу, который расположен в относительном тылу. И очередной целенаправленный удар по гражданским. За все свои преступления россияне понесут справедливое наказание!" - подчеркнул Кириленко.
Дополнение
За прошедшие сутки российские захватчики продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Донецкой области.