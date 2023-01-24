росіяни обстріляли Костянтинівку, серед поранених двоє дітей - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області, поранили 4 людини. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у вівторок, 24 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Росіяни обстріляли Костянтинівку - поранили 4 людини. Серед поранених двоє дітей. Усім постраждалим надано медичну допомогу - стан здоров'я наразі задовільний", - зазначив Кириленко.
Деталі
Внаслідок обстрілу, зі слів голови ОВА, пошкоджені багатоповерхівки - точні наслідки ще належить встановити.
"Це черговий удар по місту, яке розташоване у відносному тилу. І черговий цілеспрямований удар по цивільних. За всі свої злочини росіяни понесуть справедливе покарання!" - наголосив Кириленко.
Доповнення
Минулої доби російські загарбники продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Донеччини.