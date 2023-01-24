Донеччина: окупанти продовжують обстріли по всії лінії фронту

Деталі

Зі слів голови ОВА, напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – поцілили у промислову зону. Також пошкоджено приватний будинок – ніхто не постраждав. Ще одна ракета влучила в школу в Іверському Новодонецької громади.

Окрім того, за даними Кириленка:



На Волноваському напрямку росіяни завдали 5 ракетних ударів по Великоновосілківській громаді: 4 по Розливу і 1 по Багатирю. У Багатирі пошкоджено будинок. Крім того, зафіксовано обстріли Вугледара, Новоукраїнки та Богоявленки – без жертв.

напрямку росіяни завдали 5 ракетних ударів по Великоновосілківській громаді: 4 по Розливу і 1 по Багатирю. У Багатирі пошкоджено будинок. Крім того, зафіксовано обстріли Вугледара, Новоукраїнки та Богоявленки – без жертв.

На Донецькому напрямку місто Авдіївка зазнало 5 артобстрілів та 6 обстрілів із “градів”. 1 людина поранена у Кураховому. У Мар'їнській та Очеретинській громадах – періодичні обстріли, без постраждалих.

напрямку місто Авдіївка зазнало 5 артобстрілів та 6 обстрілів із “градів”. 1 людина поранена у Кураховому. У Мар'їнській та Очеретинській громадах – періодичні обстріли, без постраждалих.

На Горлівському напрямку напередодні ввечері 1 людина загинула і 2 поранено у Часовому Яру. Ще 1 людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади — у селі школу. У Бахмуті пошкоджено будинок.

напрямку напередодні ввечері 1 людина загинула і 2 поранено у Часовому Яру. Ще 1 людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади — у селі школу. У Бахмуті пошкоджено будинок.

На Лисичанському напрямку близько 20 прильотів у Лиманській громаді.

напрямку близько 20 прильотів у Лиманській громаді.

Нагадаємо

За 23 січня російські окупанти вбили трьох жителів Донеччини. Ще три людини зазнали поранень.