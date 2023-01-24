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Донеччина: окупанти продовжують обстріли по всії лінії фронту

Київ • УНН

 • 673269 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Минулої доби російські загарбники продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Донеччини. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Донеччина: окупанти продовжують обстріли по всії лінії фронту

Деталі

Зі слів голови ОВА, напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – поцілили у промислову зону. Також пошкоджено приватний будинок – ніхто не постраждав. Ще одна ракета влучила в школу в Іверському Новодонецької громади.

Окрім того, за даними Кириленка:

  • На Волноваському напрямку росіяни завдали 5 ракетних ударів по Великоновосілківській громаді: 4 по Розливу і 1 по Багатирю. У Багатирі пошкоджено будинок. Крім того, зафіксовано обстріли Вугледара, Новоукраїнки та Богоявленки – без жертв.
  • На Донецькому напрямку місто Авдіївка зазнало 5 артобстрілів та 6 обстрілів із “градів”. 1 людина поранена у Кураховому. У Мар'їнській та Очеретинській громадах – періодичні обстріли, без постраждалих.
  • На Горлівському напрямку напередодні ввечері 1 людина загинула і 2 поранено у Часовому Яру. Ще 1 людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади — у селі школу. У Бахмуті пошкоджено будинок.
  • На Лисичанському напрямку близько 20 прильотів у Лиманській громаді.

Нагадаємо

За 23 січня російські окупанти вбили трьох жителів Донеччини. Ще три людини зазнали поранень.

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