Донецька область: окупанти вбили трьох мирних жителів, ще трьох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. За 23 січня російські окупанти вбили трьох жителів Донеччини. Ще три людини зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
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“За 23 січня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру. Ще 3 людини в області зазнали поранень”, — зазначив голова ОВА.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
За 22 січня російські окупанти поранили чотирьох жителів Донеччини.