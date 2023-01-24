Донецька область: окупанти вбили трьох мирних жителів, ще трьох поранили

Цитата

“За 23 січня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру. Ще 3 людини в області зазнали поранень”, — зазначив голова ОВА.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

За 22 січня російські окупанти поранили чотирьох жителів Донеччини.