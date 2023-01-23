Донецька область: окупанти поранили чотирьох цивільних

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"За 22 січня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Бахмуті та 1 в Авдіївці", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 21 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини - у Бахмуті.