Донецкая область: оккупанты ранили четырех гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. За 22 января российские оккупанты ранили четырех жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 22 января россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте и 1 в Авдеевке", - отметил он.
Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 21 января россияне ранили 2 жителей Донецкой области - в Бахмуте.