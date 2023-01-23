Донецкая область: оккупанты ранили четырех гражданских

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"За 22 января россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте и 1 в Авдеевке", - отметил он.

Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 21 января россияне ранили 2 жителей Донецкой области - в Бахмуте.