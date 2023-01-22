У Бахмуті через ворожі обстріли поранено двох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. За минулу добу на Донеччині через російські обстріли поранено двох цивільних. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
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”За 21 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини - у Бахмуті”, - зазначив він.
Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Додамо
У ранковому зведені Генерального штабу йдеться, що на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.