У Бахмуті через ворожі обстріли поранено двох цивільних

Цитата

”За 21 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини - у Бахмуті”, - зазначив він.

Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Додамо

У ранковому зведені Генерального штабу йдеться, що на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.