В Бахмуте из-за вражеских обстрелов ранены двое гражданских

Цитата

”За 21 января россияне ранили 2 жителей Донетчины - в Бахмуте”, - отметил он.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Добавим

В утренней сводке Генерального штаба говорится, что на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись позиции наших войск в районах более 15 населенных пунктов. Среди них - Верхнекамское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.