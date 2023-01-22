В Бахмуте из-за вражеских обстрелов ранены двое гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. За минувшие сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов ранены двое гражданских. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает УНН.
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”За 21 января россияне ранили 2 жителей Донетчины - в Бахмуте”, - отметил он.
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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В утренней сводке Генерального штаба говорится, что на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись позиции наших войск в районах более 15 населенных пунктов. Среди них - Верхнекамское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.