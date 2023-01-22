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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Бахмуте из-за вражеских обстрелов ранены двое гражданских

Киев • УНН

 • 868012 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. За минувшие сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов ранены двое гражданских. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает УНН.

В Бахмуте из-за вражеских обстрелов ранены двое гражданских

Цитата

”За 21 января россияне ранили 2 жителей Донетчины - в Бахмуте”, - отметил он.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Добавим

В утренней сводке Генерального штаба говорится, что на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись позиции наших войск в районах более 15 населенных пунктов. Среди них - Верхнекамское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.

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