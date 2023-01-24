Донецкая область: оккупанты убили трех мирных жителей, еще троих ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. За 23 января российские оккупанты убили трех жителей Донецкой области. Еще три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает УНН.
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“За 23 января россияне убили 3 жителей Донетчины: в Новопокровском, Парасковиевке и Часовом Яру. Еще 3 человека в области получили ранения”, — отметил глава ОВА.
Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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За 22 января российские оккупанты ранили четырех жителей Донетчины.