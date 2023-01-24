Донецкая область: оккупанты убили трех мирных жителей, еще троих ранили

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“За 23 января россияне убили 3 жителей Донетчины: в Новопокровском, Парасковиевке и Часовом Яру. Еще 3 человека в области получили ранения”, — отметил глава ОВА.

Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

За 22 января российские оккупанты ранили четырех жителей Донетчины.