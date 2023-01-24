Донецкая область: оккупанты продолжают обстрелы по всей линии фронта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. За прошедшие сутки российские захватчики продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
Детали
По словам главы ОВА, накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – и попали в промышленную зону. Также поврежден частный дом – никто не пострадал. Еще одна ракета попала в школу в Иверском Новодонецкой громады.
Кроме того, по данным Кириленко:
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- На Волновахском направлении россияне нанесли 5 ракетных ударов по Великоновоселковской громаде: 4 по Разливу и 1 по Багатиру. В Багатире поврежден дом. Кроме того, зафиксированы обстрелы Угледара, Новоукраинки и Богоявленки – без жертв.
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- На Донецком направлении город Авдеевка подвергся 5 артобстрелам и 6 обстрелам из “градов”. 1 человек ранен в Курахово. В Марьинской и Очеретинской громадах – периодические обстрелы, без пострадавших.
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- На Горловском направлении накануне вечером 1 человек погиб и 2 ранены в Часовом Яру. Еще 1 человек погиб в Парасковиевке Соледарской громады — в селе школу. В Бахмуте поврежден дом.
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- На Лисичанском направлении около 20 прилетов в Лиманской громаде.
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Напомним
За 23 января российские оккупанты убили трех жителей Донецкой области. Еще три человека получили ранения.