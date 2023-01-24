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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Донецкая область: оккупанты продолжают обстрелы по всей линии фронта

Киев • УНН

 • 673269 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. За прошедшие сутки российские захватчики продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Донецкая область: оккупанты продолжают обстрелы по всей линии фронта

Детали

По словам главы ОВА, накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – и попали в промышленную зону. Также поврежден частный дом – никто не пострадал. Еще одна ракета попала в школу в Иверском Новодонецкой громады.

Кроме того, по данным Кириленко:

  • На Волновахском направлении россияне нанесли 5 ракетных ударов по Великоновоселковской громаде: 4 по Разливу и 1 по Багатиру. В Багатире поврежден дом. Кроме того, зафиксированы обстрелы Угледара, Новоукраинки и Богоявленки – без жертв.
  • На Донецком направлении город Авдеевка подвергся 5 артобстрелам и 6 обстрелам из “градов”. 1 человек ранен в Курахово. В Марьинской и Очеретинской громадах – периодические обстрелы, без пострадавших.
  • На Горловском направлении накануне вечером 1 человек погиб и 2 ранены в Часовом Яру. Еще 1 человек погиб в Парасковиевке Соледарской громады — в селе школу. В Бахмуте поврежден дом.
  • На Лисичанском направлении около 20 прилетов в Лиманской громаде.

Напомним

За 23 января российские оккупанты убили трех жителей Донецкой области. Еще три человека получили ранения.

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