Донецкая область: оккупанты продолжают обстрелы по всей линии фронта

Детали

По словам главы ОВА, накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – и попали в промышленную зону. Также поврежден частный дом – никто не пострадал. Еще одна ракета попала в школу в Иверском Новодонецкой громады.

Кроме того, по данным Кириленко:



На Волновахском направлении россияне нанесли 5 ракетных ударов по Великоновоселковской громаде: 4 по Разливу и 1 по Багатиру. В Багатире поврежден дом. Кроме того, зафиксированы обстрелы Угледара, Новоукраинки и Богоявленки – без жертв.

направлении россияне нанесли 5 ракетных ударов по Великоновоселковской громаде: 4 по Разливу и 1 по Багатиру. В Багатире поврежден дом. Кроме того, зафиксированы обстрелы Угледара, Новоукраинки и Богоявленки – без жертв.

На Донецком направлении город Авдеевка подвергся 5 артобстрелам и 6 обстрелам из “градов”. 1 человек ранен в Курахово. В Марьинской и Очеретинской громадах – периодические обстрелы, без пострадавших.

направлении город Авдеевка подвергся 5 артобстрелам и 6 обстрелам из “градов”. 1 человек ранен в Курахово. В Марьинской и Очеретинской громадах – периодические обстрелы, без пострадавших.

На Горловском направлении накануне вечером 1 человек погиб и 2 ранены в Часовом Яру. Еще 1 человек погиб в Парасковиевке Соледарской громады — в селе школу. В Бахмуте поврежден дом.

направлении накануне вечером 1 человек погиб и 2 ранены в Часовом Яру. Еще 1 человек погиб в Парасковиевке Соледарской громады — в селе школу. В Бахмуте поврежден дом.

На Лисичанском направлении около 20 прилетов в Лиманской громаде.

направлении около 20 прилетов в Лиманской громаде.

Напомним

За 23 января российские оккупанты убили трех жителей Донецкой области. Еще три человека получили ранения.