россияне обстреляли четыре района Харьковской области: пострадал 60-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Купянский, Чугуевский, Изюмский и Харьковский районы Харьковской области. Травмы получил 60-летний мужчина, он в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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"Обстрелы оккупантов в течение суток зафиксированы в Купянском, Чугуевском, Изюмском, Харьковском районах области", – написал Синегубов.
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От вражеских ударов пострадали такие населенные пункты: Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Стрелечье, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двуречная и Редкодуб.
В селе Подлиман в Изюмском районе получил травмы 60-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Напомним
За 10 декабря россияне ранили двух мирных жителей Донецкой области – в Бахмуте и Максимильяновке.