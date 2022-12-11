россияне обстреляли четыре района Харьковской области: пострадал 60-летний мужчина

Цитата

"Обстрелы оккупантов в течение суток зафиксированы в Купянском, Чугуевском, Изюмском, Харьковском районах области", – написал Синегубов.

Детали

От вражеских ударов пострадали такие населенные пункты: Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Стрелечье, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двуречная и Редкодуб.

В селе Подлиман в Изюмском районе получил травмы 60-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним

За 10 декабря россияне ранили двух мирных жителей Донецкой области – в Бахмуте и Максимильяновке.