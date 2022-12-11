росіяни обстріляли чотири райони Харківщини: постраждав 60-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли Куп'янський, Чугуївський, Ізюмський і Харківський райони Харківської області. Травми дістав 60-річний чоловік, він у тяжкому стані. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Цитата
"Обстріли окупантів протягом доби зафіксовано у Куп'янському, Чугуївському, Ізюмському, Харківському районах області", – написав Синєгубов.
Деталі
Від ворожих ударів потерпали такі населені пункти: Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб.
У селі Підлиман в Ізюмському районі дістав травми 60-річний чоловік. Його госпіталізували у тяжкому стані.
Нагадаємо
За 10 грудня росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини – у Бахмуті та Максимільянівці.