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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росіяни обстріляли чотири райони Харківщини: постраждав 60-річний чоловік

росіяни обстріляли чотири райони Харківщини: постраждав 60-річний чоловік

Київ • УНН

 • 568260 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли Куп'янський, Чугуївський, Ізюмський і Харківський райони Харківської області. Травми дістав 60-річний чоловік, він у тяжкому стані. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

"Обстріли окупантів протягом доби зафіксовано у Куп'янському, Чугуївському, Ізюмському, Харківському районах області", – написав Синєгубов.

Деталі

Від ворожих ударів потерпали такі населені пункти: Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб.

У селі Підлиман в Ізюмському районі дістав травми 60-річний чоловік. Його госпіталізували у тяжкому стані.

Нагадаємо

За 10 грудня росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини – у Бахмуті та Максимільянівці.

Українські Національні Новини

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