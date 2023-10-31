Россияне оборудовали три новых позиции ПВО вблизи села Черноморское — “Крым Реалии”
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Журналисты “Крым Реалии” обнаружили новые позиции для российских систем ПВО южнее села Черноморское в аннексированном Крыму, передаёт УНН.
Детали
Согласно с данными спутниковых снимков сервиса Planet.com новых позиций российской ПВО в Крыму всего три. При этом журналистам не удалось найти снимков, на которых была бы видна военная техника. Предполагается, что её привозят туда только в темное время суток.
Журналисты проанализировали снимки за разные даты и сделали следующие заключение, касательно постройки военных сооружений:
Самая северная из трех новых позиций, была установлена 1-2 сентября;
Следующая, расположенная на юг от предыдущей, была построена предположительно 8-14 сентября.
И наконец, самую южную возвели — 18-22 сентября.
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Дополнительно
30 октября украинские военные и российские телеграм-каналы сообщили об ударе по позициям российских систем ПВО на западном побережье Крыма. В частности говори, о поражении в районе Оленевки, которая расположена недалеко от Черноморского. По неподтвержденным данным, в результате этого удара, погибли 17 военных рф. Однако, журналистам проекта “Радио Свобода” не удалось найти на спутниковых снимках свидетельств удара.
Согласно другой версии, атака пришлась по позициям российской ПВО в районе села Молочное под Евпаторией. Из-за чего был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300.