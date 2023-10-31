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Росіяни обладнали три нові позиції ППО поблизу села Чорноморське - "Крим Реалії"

Київ • УНН

 • 42397 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Журналісти “Крим Реалії” виявили нові позиції для російських систем ППО на південь від села Чорноморське в анексованому Криму, передає УНН.

Росіяни обладнали три нові позиції ППО поблизу села Чорноморське - "Крим Реалії"

Деталі

Згідно з даними супутникових знімків сервісу Planet.com нових позицій російської ППО в Криму всього три. При цьому журналістам не вдалося знайти знімків, на яких було б видно військову техніку. Передбачається, що її привозять туди тільки в нічну пору.

Журналісти проаналізували знімки за різні дати й зробили наступні висновки, щодо будівництва військових споруд:

Найпівнічніша з трьох нових позицій, була встановлена 1-2 вересня;

Наступну, розташовану на південь від попередньої, побудували, ймовірно, 8-14 вересня.

І нарешті, найпівденнішу звели — 18-22 вересня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Потужний етап знищення потенціалу ворога — Гуменюк про поразку об'єкту ППО рф у Криму

Додатково

30 жовтня українські військові та російські телеграм-канали повідомили про удар по позиціях російських систем ППО на західному узбережжі Криму. Зокрема йшлося про поразку в районі Оленівки, яка розташована недалеко від Чорноморського. За непідтвердженими даними, внаслідок цього удару, загинули 17 військових рф. Однак, журналістам проекту “Радіо Свобода” не вдалося знайти на супутникових знімках свідчень удару.

Згідно з іншою версією, атака припала на позиції російської ППО в районі села Молочне під Євпаторією. Через що було знищено зенітно-ракетний комплекс С-300.

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