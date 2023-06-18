россияне не смогли уничтожить ни один комплекс Patriot - Зеленский прокомментировал фантазии путина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Армия рф не смогла уничтожить ни один комплекс Patriot на территории Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного вечернего обращения, пишет УНН.
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«Кто бы там в России не рассказывал, якобы наши «Петриоты» уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни одного «Пэтриота» не уничтожено!», - отметил Зеленский.
Напомним
путин на днях заявил, что рф удалось уничтожить под Киевом пять комплексов Patriot.