россияне не смогли уничтожить ни один комплекс Patriot - Зеленский прокомментировал фантазии путина

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«Кто бы там в России не рассказывал, якобы наши «Петриоты» уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни одного «Пэтриота» не уничтожено!», - отметил Зеленский.

Напомним

путин на днях заявил, что рф удалось уничтожить под Киевом пять комплексов Patriot.