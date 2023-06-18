росіяни не змогли знищити жоден комплекс Patriot – Зеленський прокоментував фантазії путіна

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«Хто б там в Росії не розказував, нібито наші «Петріоти» знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного «Петріота» не знищено!», - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

путін днями заявив, що рф вдалось знищити під Києвом п'ять комплексів Patriot.