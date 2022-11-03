россияне нанесли 6 ракетных ударов по Покровску - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. российские террористы нанесли 6 ракетных ударов по Покровску. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий. Об этом сообщает заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram, передает УНН.
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"российские террористы нанесли 6 ракетных ударов по Покровску. Три из них попали в школу и еще один в частный сектор города. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", - говорится в сообщении.
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россияне продолжают обстрелы Донецкой области по всей линии фронта, от Кураховской до Лиманской общины.