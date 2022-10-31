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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Вночі ворог обстріляв Донеччину, є загиблі

Вночі ворог обстріляв Донеччину, є загиблі

Київ • УНН

 • 229940 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Росіяни продовжують обстріли Донецької області по всій лінії фронту, від Курахівської до Лиманської громади. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Телеграм, передає УНН.

Деталі

Зі слів голови ОВА, ситуація за напрямками наступна:

  • На Волноваському напрямку — інтенсивні обстріли Вугледара та Павлівки, без постраждалих.
  • На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Курахівській громаді, 2 будинки пошкоджено у Первомайському Очеретинської громади. Вночі були поодинокі обстріли околиць Мар'їнської громади та Авдіївки, зранку Авдіївка зазнала 2 потужних артобстрілів — наслідки встановлюються.
  • На Горлівському напрямку росіяни стріляли по околицях Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. У Соледарі 1 людина загинула, 1 поранена — обставини з'ясовуються.
  • На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Кількість жертв і руйнувань встановлюються.
  • Також вночі росіяни обстріляли Новотроїцьке Покровської громади, пошкодили 9 приватних будинків та сільгосппідприємство.

Нагадаємо

30 жовтня українські військові відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського Луганської області.

Українські Національні Новини

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