Вночі ворог обстріляв Донеччину, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Росіяни продовжують обстріли Донецької області по всій лінії фронту, від Курахівської до Лиманської громади. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Телеграм, передає УНН.
Деталі
Зі слів голови ОВА, ситуація за напрямками наступна:
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- На Волноваському напрямку — інтенсивні обстріли Вугледара та Павлівки, без постраждалих.
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- На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Курахівській громаді, 2 будинки пошкоджено у Первомайському Очеретинської громади. Вночі були поодинокі обстріли околиць Мар'їнської громади та Авдіївки, зранку Авдіївка зазнала 2 потужних артобстрілів — наслідки встановлюються.
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- На Горлівському напрямку росіяни стріляли по околицях Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. У Соледарі 1 людина загинула, 1 поранена — обставини з'ясовуються.
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- На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Кількість жертв і руйнувань встановлюються.
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- Також вночі росіяни обстріляли Новотроїцьке Покровської громади, пошкодили 9 приватних будинків та сільгосппідприємство.
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Нагадаємо
30 жовтня українські військові відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського Луганської області.