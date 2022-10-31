ЗСУ відбили окупантів біля трьох населених пунктів Луганщини – Гайдай

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"Упродовж 30 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів, зокрема, в районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського. Водночас, противник продовжує обстріл населених пунктів регіону із усіх видів озброєння", - написав Гайдай.



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За словами очільника регіону, лише за минулу добу постраждали села на Куп’янському та Лиманському напрямках, а саме: Греківка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка.

Гайдай додав, що окупанти щодня заявляють про контрольовану ситуацію на фронті та це суперечить навіть тому, що відбувається в тилу.

"Жителі Кремінної кинуті практично напризволяще. У кранах іноді з’являється вода, світло та газ відсутні. Полиці магазинів пустішають - продуктів майже немає, а на ті, що залишилися, ціни зростають майже щодня. Підвіз ніхто не робить", - зазначив голова ОВА.

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