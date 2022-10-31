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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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ЗСУ відбили окупантів біля трьох населених пунктів Луганщини – Гайдай

ЗСУ відбили окупантів біля трьох населених пунктів Луганщини – Гайдай

Київ • УНН

 • 285845 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вчора, 30 жовтня, українські військові відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського Луганської області. Про це в Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН.

Цитата

"Упродовж 30 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів, зокрема, в районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського. Водночас, противник продовжує обстріл населених пунктів регіону із усіх видів озброєння", - написав Гайдай.

Деталі

За словами очільника регіону, лише за минулу добу постраждали села на Куп’янському та Лиманському напрямках, а саме: Греківка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка.

Гайдай додав, що окупанти щодня заявляють про контрольовану ситуацію на фронті та це суперечить навіть тому, що відбувається в тилу.

"Жителі Кремінної кинуті практично напризволяще. У кранах іноді з’являється вода, світло та газ відсутні. Полиці магазинів пустішають - продуктів майже немає, а на ті, що залишилися, ціни зростають майже щодня. Підвіз ніхто не робить", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо

Російські окупанти підірвали міст через річку Красна на Луганщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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