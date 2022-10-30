"Їм дуже страшно": на Луганщині росіяни підірвали міст через річку Красна

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"Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського", – написав Гайдай.

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Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині російські окупанти підготували досить потужну лінію оборони – замінували увесь берег річки Красна.

За словами голови ОВА, щоб уповільнити наступ ЗСУ, російські окупанти мінують під’їзні дороги в бік Сватового і Кремінної Луганської області, а також підтягують туди велику кількість особового складу і техніки.