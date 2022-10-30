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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 87 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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"Їм дуже страшно": на Луганщині росіяни підірвали міст через річку Красна

"Їм дуже страшно": на Луганщині росіяни підірвали міст через річку Красна

Київ • УНН

 • 269842 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські окупанти підірвали міст через річку Красна на Луганщині. Про це у Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

"Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського", – написав Гайдай.

Нагадаємо

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині російські окупанти підготували досить потужну лінію оборони – замінували увесь берег річки Красна.

За словами голови ОВА, щоб уповільнити наступ ЗСУ, російські окупанти мінують під’їзні дороги в бік Сватового і Кремінної Луганської області, а також підтягують туди велику кількість особового складу і техніки.

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