"Їм дуже страшно": на Луганщині росіяни підірвали міст через річку Красна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські окупанти підірвали міст через річку Красна на Луганщині. Про це у Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського", – написав Гайдай.
Нагадаємо
Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині російські окупанти підготували досить потужну лінію оборони – замінували увесь берег річки Красна.
За словами голови ОВА, щоб уповільнити наступ ЗСУ, російські окупанти мінують під’їзні дороги в бік Сватового і Кремінної Луганської області, а також підтягують туди велику кількість особового складу і техніки.