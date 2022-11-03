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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 10323 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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росіяни нанесли 6 ракетних ударів по Покровську - ОП

росіяни нанесли 6 ракетних ударів по Покровську - ОП

Київ • УНН

 • 244285 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. російські терористи нанесли 6 ракетних ударів по Покровську. Зараз встановлюються наслідки цих влучань. Про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в Telegram, передає УНН.

Цитата

"російські терористи нанесли 6 ракетних ударів по Покровську. Три із них поцілили в школу і ще одна в приватний сектор міста. Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів", - йдеться в повідомленні.

Додамо

росіяни продовжують обстріли Донецької області по всій лінії фронту, від Курахівської до Лиманської громади.

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