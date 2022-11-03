росіяни нанесли 6 ракетних ударів по Покровську - ОП

Цитата

"російські терористи нанесли 6 ракетних ударів по Покровську. Три із них поцілили в школу і ще одна в приватний сектор міста. Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів", - йдеться в повідомленні.

Додамо

росіяни продовжують обстріли Донецької області по всій лінії фронту, від Курахівської до Лиманської громади.