россияне пытаются установить контроль над Бахмутом и Углегорской ТЭС – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. российские оккупанты пытаются установить контроль над городом Бахмут и территорией Углегорской ТЭС. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил, пишет УНН.
Детали
Кроме этого, враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других.
Нанес авиационные удары по Покровскому. В настоящее время ведутся штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, боевые действия продолжаются.
Тем временем, на Харьковском направлении зафиксированы обстрелы, в частности, вблизи Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкиного. Противник нанес авиаудары неподалеку от Мосьпаново и Ртищевки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлении поселка Питомник.
Дополнение
За прошедшие сутки украинские военные не дали оккупантам продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины, а также на территорию Углегорской ТЭС.