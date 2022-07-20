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россияне пытаются установить контроль над Бахмутом и Углегорской ТЭС – Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. российские оккупанты пытаются установить контроль над городом Бахмут и территорией Углегорской ТЭС. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил, пишет УНН.

Детали

Кроме этого, враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других.

Нанес авиационные удары по Покровскому. В настоящее время ведутся штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, боевые действия продолжаются.

Тем временем, на Харьковском направлении зафиксированы обстрелы, в частности, вблизи Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкиного. Противник нанес авиаудары неподалеку от Мосьпаново и Ртищевки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлении поселка Питомник.

Дополнение

За прошедшие сутки украинские военные не дали оккупантам продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины, а также на территорию Углегорской ТЭС.

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