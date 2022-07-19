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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43675 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 91223 перегляди

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ЗСУ відбили штурми противника біля трьох населених пунктів та Вуглегірської ТЕС – Генштаб

ЗСУ відбили штурми противника біля трьох населених пунктів та Вуглегірської ТЕС – Генштаб

Київ • УНН

 • 127349 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Українські військові не дали окупантам просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини, а також на територію Вуглегірської ТЕС. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, пише УНН.

Деталі

Окрім цього, на Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.

Ворог вів штурмові дії у напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 38 550 осіб, 1691 танків, 220 літаків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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