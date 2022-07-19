ЗСУ відбили штурми противника біля трьох населених пунктів та Вуглегірської ТЕС – Генштаб

Деталі

Окрім цього, на Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.

Ворог вів штурмові дії у напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 38 550 осіб, 1691 танків, 220 літаків та сотень одиниць військової техніки.