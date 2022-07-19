Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 38 550 окупантів та ще чотири ворожих танки

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1691 (+4),



бойових броньованих машин ‒ 3892 (+6),



артилерійських систем – 851 (+2),



РСЗВ - 248 (+0),



засоби ППО - 113 (+0),



літаків – 220 (+0),



гелікоптерів – 188 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3),



крилаті ракети - 167 (+1),



кораблі/катери - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14),



спеціальна техніка - 70 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб у своєму ранковому зведенні повідомив, що ЗСУ відбили штурм окупантів в населених пунктах Семигір'я, Вершина, Покровське та на території Вуглегірської ТЕС.