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Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 38 550 окупантів та ще чотири ворожих танки

Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 38 550 окупантів та ще чотири ворожих танки

Київ • УНН

 • 187650 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 38 550 осіб, 1691 танків, 220 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно становили:

  • особового складу - близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1691 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 3892 (+6),
  • артилерійських систем – 851 (+2),
  • РСЗВ - 248 (+0),
  • засоби ППО - 113 (+0),
  • літаків – 220 (+0),
  • гелікоптерів – 188 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3),
  • крилаті ракети - 167 (+1),
  • кораблі/катери - 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14),
  • спеціальна техніка - 70 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб у своєму ранковому зведенні повідомив, що ЗСУ відбили штурм окупантів в населених пунктах Семигір'я, Вершина, Покровське та на території Вуглегірської ТЕС. 

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