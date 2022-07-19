Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 38 550 окупантів та ще чотири ворожих танки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 38 550 осіб, 1691 танків, 220 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1691 (+4),
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- бойових броньованих машин ‒ 3892 (+6),
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- артилерійських систем – 851 (+2),
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- РСЗВ - 248 (+0),
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- засоби ППО - 113 (+0),
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- літаків – 220 (+0),
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- гелікоптерів – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3),
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- крилаті ракети - 167 (+1),
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- кораблі/катери - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14),
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- спеціальна техніка - 70 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб у своєму ранковому зведенні повідомив, що ЗСУ відбили штурм окупантів в населених пунктах Семигір'я, Вершина, Покровське та на території Вуглегірської ТЕС.