Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 550 оккупантов и еще четыре вражеских танка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 38 550 человек, 1691 танков, 220 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.07 ориентировочно составляли:
-
- личного состава - около 38 550 (+100) человек ликвидировано,
-
- танков ‒ 1691 (+4),
-
- боевых бронированных машин ‒ 3892 (+6),
-
- артиллерийских систем – 851 (+2),
-
- РСЗО – 248 (+0),
-
- средства ПВО - 113 (+0),
-
- самолетов – 220 (+0),
-
- вертолетов – 188 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3),
-
- крылатые ракеты – 167 (+1),
-
- корабли/катера - 15 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн - 2767 (+14),
-
- специальная техника – 70 (+0).
-
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб в своей утренней сводке сообщил, что ВСУ отразили штурм оккупантов в населенных пунктах Семигорье, Вершина, Покровское и на территории Углегорской ТЭС.