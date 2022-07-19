ВСУ отразили штурмы противника около трех населенных пунктов и Углегорской ТЭС – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Украинские военные не дали оккупантам продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины, а также на территорию Углегорской ТЭС. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.
Детали
Кроме этого, на Бахмутском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестовое и Зайцево. Нанесли авиационные удары возле Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецка, Берестового и Вершины.
Враг вел штурмовые действия в направлении Покровского, имеет частичный успех, закрепляется на южной окраине населенного пункта.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 38 550 человек, 1691 танков, 220 самолетов и сотен единиц военной техники.