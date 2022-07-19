ВСУ отразили штурмы противника около трех населенных пунктов и Углегорской ТЭС – Генштаб

Детали

Кроме этого, на Бахмутском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестовое и Зайцево. Нанесли авиационные удары возле Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецка, Берестового и Вершины.

Враг вел штурмовые действия в направлении Покровского, имеет частичный успех, закрепляется на южной окраине населенного пункта.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 38 550 человек, 1691 танков, 220 самолетов и сотен единиц военной техники.