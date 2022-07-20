росіяни намагаються встановити контроль над Бахмутом та Вуглегірською ТЕС – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Російські окупанти намагаються встановити контроль над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС. Про це інформує Генеральний Штаб Збройних Сил, пише УНН.
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Окрім цього, ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших.
Завдав авіаційних ударів по Покровському. Наразі ведуться штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.
Тим часом, на Харківському напрямку зафіксовано обстріли зокрема поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Противник завдав авіаударів неподалік Мосьпанового та Ртищівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник.
Доповнення
Минулої доби українські військові не дали окупантам просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини, а також на територію Вуглегірської ТЕС.