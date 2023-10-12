россияне накапливают резервы, чтобы переходить в наступление на некоторых участках - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские оккупанты накапливают резервы, чтобы переходить в наступление на некоторых участках, с целью оттянуть дополнительные силы украинской армии. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
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«Война очень динамична. Враг накапливает резервы, чтобы переходить в наступление на некоторых участках, с целью оттянуть дополнительные силы нашей армии. На других направлениях Силы обороны продолжают движение вперед. Борьба с многомиллионным злом никогда не бывает простой. Она требует оружия, подготовки, стратегии», - написал Ермак в Telegram.
Он отметил, что Украина понимает российские цели.
«И ежедневно миллионы украинцев работают над тем, чтобы ломать планы врага, отбивать атаки, идти вперед. Именно единство и борьба позволяют нам сломать ключевой план россиян - уничтожение нашей нации», - сообщил Ермак.
Дополнение
российские войска активизировались на Авдеевском направлении, интенсивно обстреливая позиции Сил обороны Украины из различного вида вооружения.
В Генштабе сообщали, что украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении, отражая десятки атак противника.