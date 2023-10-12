росіяни накопичують резерви, щоб переходити в наступ на деяких ділянках - Єрмак

Цитата

«Війна дуже динамічна. Ворог накопичує резерви, щоб переходити в наступ на деяких ділянках, з метою відтягнути додаткові сили нашої армії. На інших напрямках Сили оборони продовжують рух вперед. Боротьба з багатомільйонним злом ніколи не буває простою. Вона вимагає зброї, підготовки, стратегії», - написав Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що Україна розуміє російські цілі.

«І щодня мільйони українців працюють над тим, щоб ламати плани ворога, відбивати атаки, йти вперед. Саме єдність і боротьба дозволяють нам зламати ключовий план росіян - знищення нашої нації», - повідомив Єрмак.

Доповнення

російські війська активізувались на Авдіївському напрямку, інтенсивно обстрілюючи позиції Сил оборони України з різного виду озброєння.

В Генштабі повідомляли, що українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника.