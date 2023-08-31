россияне на Запорожье нанесли 11 авиаударов, из-за атак рф один человек получил ранения - ОВА

Детали

Как сообщается, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиаударов по Орехову, Новоданиловке и Работино, попал тремя ракетами по Новоукраинке и Новомихайловке, атаковал четырьмя БПЛА Железнодорожное и Малиновку, а также совершил четыре обстрела из РСЗО по Павловке и Новодаровке.

Зафиксировано 67 артиллерийских ударов по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Ольговского, Щербаков, Темировки, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

В результате артобстрела военнослужащих рф по Гуляйполю ранения получил 31-летний мужчина. Он был доставлен в лечебное учреждение.

Из-за вражеских атак за минувшие сутки поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Дополнение

29 августа российские войска 106 раз обстреляли населенные пункты в Запорожской области, было известно о трех раненых людях.