россияне на Запорожье нанесли 11 авиаударов, из-за атак рф один человек получил ранения - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 89 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрела из артиллерии Гуляйполя ранения получил один человек. Из-за атак оккупантов есть разрушения домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиаударов по Орехову, Новоданиловке и Работино, попал тремя ракетами по Новоукраинке и Новомихайловке, атаковал четырьмя БПЛА Железнодорожное и Малиновку, а также совершил четыре обстрела из РСЗО по Павловке и Новодаровке.
Зафиксировано 67 артиллерийских ударов по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Ольговского, Щербаков, Темировки, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.
В результате артобстрела военнослужащих рф по Гуляйполю ранения получил 31-летний мужчина. Он был доставлен в лечебное учреждение.
Из-за вражеских атак за минувшие сутки поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
Дополнение
29 августа российские войска 106 раз обстреляли населенные пункты в Запорожской области, было известно о трех раненых людях.