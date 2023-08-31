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росіяни на Запоріжжі завдали 11 авіаударів, через атаки рф одна людина отримала поранення – ОВА

Київ • УНН

 • 351867 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські окупанти минулої доби зазнали 89 ударів по 24 населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок обстрілу з артилерії Гуляйполя поранення отримала одна людина. Через атаки окупантів є руйнування будинків та об’єктів інфраструктури. Про це повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, минулої доби ворог наніс 11 авіаударів по Оріхову, Новоданилівці та Роботиному, поцілив трьома ракетами по Новоукраїнці та Новомихайлівці, атакував чотирма БПЛА Залізничне й Малинівку, а також здійснив чотири обстріли з РСЗВ по Павлівці та Новодарівці.

Зафіксовано 67 артилерійських ударів по території Гуляйполя, Новоандріївки, Ольгівського, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню.

Внаслідок артобстрілу військовослужбовців рф по Гуляйполю поранення отримав 31-річний чоловік. Його було доставлено в лікувальну установу.

Через ворожі атаки за минулу добу надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та об’єктів інфраструктури.

Доповнення

29 серпня російські війська 106 разів обстріляли населені пункти у Запорізькій області, було відомо про трьох поранених людей.

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