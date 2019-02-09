Россияне массово возвращают украинцев на границе из-за "мифических" запретов

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде, ссылаясь при этом на мифические запреты. Только в течение трех дней через российский пункт пропуска "Нехотеевка" без каких-либо причин не пропустили в РФ более 90 украинцев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

"В течение последних трех дней к сотрудникам Госпогранслужбы неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию РФ представители пограничной службы ФСБ РФ. Через лишь один российский пункт пропуска "Нехотеевка", что напротив украинского "Гоптовка" в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причин не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины", - отметили в ведомстве.

Российские пограничники, как сообщается, "не объясняют причин непропуска, или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя, таких, как Toyota Prado, Volkswagen Passat и другие".

"Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию", - добавили в ГПСУ.

Пограничники обращаются к гражданам Украины учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в РФ, поскольку кроме безосновательных возвратов не исключено влияние на наших граждан российскими спецслужбами.

Напомним, пограничники будут вводить европейские стандарты на пунктах пропуска.

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