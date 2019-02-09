Росіяни масово завертають українців на кордоні через "міфічні" заборони

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в’їзді, посилаючись при цьому на міфічні заборони. Лише протягом трьох днів через російський пункт пропуску "Нехотєєвка" без будь-яких причин не пропустили до РФ понад 90 українців. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

"Протягом останніх трьох днів до співробітників Держприкордонслужби неодноразово звертались громадяни України, яких без пояснень не пропустили на територію РФ представники прикордонної служби ФСБ РФ. Лише через російський пункт пропуску "Нехотєєвка", що навпроти української "Гоптівки" в Харківській області, протягом вказаного терміну без будь-яких причин не пропущені понад 90 подорожуючих до РФ громадян України", - зазначили у відомстві.

Російські прикордонники, як повідомляється, "не пояснюють причин непропуску, або посилаються на міфічний указ про заборону в’їзду на територію Росії автомобілів з великим об’ємом двигуна, таких, як Toyota Prado, Volkswagen Passat та інші".

"Розуміючи, що таким чином вони порушують права людини на вільне пересування, працівники ПС ФСБ РФ здійснюють відеофіксацію, примушуючи українських громадян говорити, що останні повертаються в Україну за особистим бажанням", - додали у ДПСУ.

Прикордонники звертаються до громадян України врахувати цю інформацію і за можливості утриматися від поїздок у РФ, оскільки окрім безпідставних повернень не виключено вплив на наших громадян російськими спецслужбами.

Нагадаємо, прикордонники запроваджуватимуть європейські стандарти на пунктах пропуску.

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