Прикордонники запроваджуватимуть європейські стандарти на пунктах пропуску

"З європейськими і молдовськими колегами ми спільно патрулюємо кордон, а кількість таких нарядів постійно зростає. Активно працювали над запровадженням спільних контрольних процедур у пунктах пропуску. Взято участь у 10-ти операціях ФРОНТЕКС. Маємо суттєві результати співпраці оперативних підрозділів з колегами із країн ЄС", - зазначив керівник прикордонного відомства.

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Загалом у 2018 році здійснено висилку більше 3200 спільних патрулів з прикордонниками суміжних країн, найбільше на кордоні з Польщею та Молдовою, а спільний контроль відбувається в 10 пунктах пропуску через державний кордон.

Також Голова ДПСУ нагадав про співпрацю в рамках проекту TВІННІНГ, який тривав 2 роки і результатом якого стало ініціювання створення робочої групи високого рівня з координації управління кордонами.

"Важливим інструментом є створення міжвідомчої робочої групи високого рівня з питань координації інтегрованого управління кордонами. У рамках модернізації охорони кордону маємо розробити проект нової Стратегії Ай-Бі-еМ та план її реалізації", - сказав Петро Цигикал.

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Крім того, наголошувалося, що у рамках 24 міжнародних проектів залучено технічної та експертної допомоги на 200 мільйонів гривень. А за підтримки США, ЄС і МОМ реформовано внутрішню безпеку, реалізується антикорупційна програма та проект "Нове обличчя кордону", який довів свою ефективність.

Нагадаємо, прикордонники продовжують проводити посилену охорону ділянки державного кордону з Російською Федерацією. В рамках проведення даних заходів до охорони ділянки державного кордону з Російською Федерацією в межах Сумської, Харківської та Луганської областей додатково залучені спеціальні підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.