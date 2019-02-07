Пограничники будут вводить европейские стандарты на пунктах пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Повышение пограничной безопасности будет происходить, прежде всего, из-за введения европейских стандартов и практик. Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал во время коллегии ведомства в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
"С европейскими и молдавскими коллегами мы совместно патрулируем границу, а количество таких нарядов постоянно растет. Активно работали над внедрением совместных контрольных процедур в пунктах пропуска. Принято участие в 10-ти операциях ФРОНТЕКС. Есть существенные результаты сотрудничества оперативных подразделений с коллегами из стран ЕС", - отметил руководитель пограничного ведомства.
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Всего в 2018 году осуществлено высылку более 3200 совместных патрулей с пограничниками сопредельных стран, больше всего на границе с Польшей и Молдовой, а общий контроль осуществляется в 10 пунктах пропуска через государственную границу.
Также Председатель ГПСУ напомнил о сотрудничестве в рамках проекта TВИННИНГ, который длился 2 года и результатом которого стало инициирование создания рабочей группы высокого уровня по координации управления границами.
"Важным инструментом является создание межведомственной рабочей группы высокого уровня по вопросам координации интегрированного управления границами. В рамках модернизации охраны границы должны разработать проект новой Стратегии Ай-Би-Эм и план ее реализации", - сказал Петр Цигикал.
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Кроме того, отмечалось, что в рамках 24 международных проектов привлечено технической и экспертной помощи на 200 миллионов гривен. А при поддержке США, ЕС и МОМ реформирование внутренней безопасности, реализуется антикоррупционная программа и проект "Новое лицо границы", который доказал свою эффективность.
Напомним, пограничники продолжают проводить усиленную охрану участка государственной границы с Российской Федерацией. В рамках проведения данных мероприятий к охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.