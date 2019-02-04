У Білорусі збільшили кількість прикордонників

"З урахуванням зростання негативних факторів, пов'язаних з незаконною міграцією, наркотрафіком, контрабандою (особливо зброї), перед Держприкордонкомітетом поставлена задача збільшити до необхідного штатну чисельність. Безпрецедентний крок, але національна безпека - найважливіший фактор", - заявив глава держави.



У зв'язку з цим Лукашенко зажадав вжити вичерпних заходів щодо збільшення та створенні нових підрозділів по захисту кордону.



"Особливо про що ми з вами домовлялися - відродження або посилення маневрених груп. Це ті групи, які знаходяться завжди в резерві керівників прикордонних загонів і в лічені хвилини висуваються на напрямки ймовірного руху противника, якщо там загострення ситуації", - підкреслив Лукашенко.



Як повідомляв УНН, Лукашенко заявив про погрози суверенітету Білорусі зі Сходу і Заходу.