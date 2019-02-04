В Беларуси увеличили количество пограничников

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - заявил глава государства.



В связи с этим Лукашенко потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и создании новых подразделений по защите границы.



"Особенно о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", – подчеркнул Лукашенко.



Как сообщал УНН, Лукашенко заявил об угрозах суверенитета Беларуси с Востока и Запада.