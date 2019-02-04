В Беларуси увеличили количество пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Власти Беларуси увеличили штат пограничников в стране. Такие меры приняли при утверждении решения по охране госграницы органами пограничной службы в 2019 году. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление Президента Беларуси Александра Лукашенко , передаёт УНН.
"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - заявил глава государства.
В связи с этим Лукашенко потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и создании новых подразделений по защите границы.
"Особенно о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", – подчеркнул Лукашенко.
Как сообщал УНН, Лукашенко заявил об угрозах суверенитета Беларуси с Востока и Запада.