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Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 11120 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Имидж Украины как коррупционного государства активно популяризируют за рубежом. Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман на форуме государственных деятелей "София Киевская", передает УНН.

"Что касается коррупции (в Украине), то надо задать себе вопрос - почему об этом знает весь мир, а не знают чего-то другого, что является нашей положительной чертой. Почему? Если сегодня говорить о коррупции, и я могу сказать, что в многих сферах нам удалось ее искоренить, но во многих делах она еще остается", - подчеркнул он.

По словам Гройсмана, это объясняется тем, что "эту историю о тотальной коррупции в Украине популяризируют за рубежом". Он подчеркнул, что, с одной стороны - это правда, что в Украине до сих пор существует коррупция. С другой стороны, по мнению Гройсмана, это усиливается, для того, чтобы сделать негативный имидж для самого государства.

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"Я считаю, такие вещи усиливаются не без участия россиян. Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины. У нас есть проблемы внутри, их надо решать, это очевидный факт. Но вместе с негативным явлением у нас есть прогресс ... Сегодня многие страны НАТО, ЕС, задумываются над тем, как противодействовать гибридной информационной агрессии со стороны РФ. Если мы посмотрим на гибридную атаку: военная агрессия, экономическая агрессия, энергетическая, информационная агрессия. Машинка российской пропаганды работает в каждом отеле за рубежом", - сказал премьер.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 18 октября в Одессе на 10-м национальном экспертном форуме, что "саркастически" относится к принятому российской государственной думой заявлении "Об обострении ситуации в Украине", поскольку "Россия живет в параллельной реальности" .

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