Росіяни хочуть створити втому у всьому світі від України – Гройсман

"Що стосується корупції (в Україні), то тут треба задати собі питання – чому про це знає весь світ, а не знають чогось іншого, що є нашою позитивною рисою. Чому? Якщо сьогодні говорити про корупцію, і я можу сказати, що в багатьох сферах нам вдалось її викорінити, але в багатьох справах вона ще залишається", - наголосив він.

За словами Гройсмана, це пояснюється тим, що "цю історію про тотальну корупцію в Україні популяризують за кордоном". Він підкреслив, що, з одного боку - це правда, що в Україні досі існує корупція. З іншого боку, на думку Гройсмана, це підсилюється, для того, щоб зробити негативний імідж для самої держави.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РНБО: у РФ наполегливо готуються до застосування військової сили проти України



"Я вважаю, такі речі підсилюються не без участі росіян. Росіяни хочуть створити втому у всьому світі від України. У нас є проблеми всередині, їх треба вирішувати, це очевидний факт. Але наряду з негативним явищем у нас є прогрес… Сьогодні багато країн НАТО, ЄС, задумуються над тим, як протидіяти гібридній інформаційній агресії з боку РФ. Якщо ми подивимось на гібридну атаку: військова агресія, економічна агресія, енергетична, інформаційна агресія. Машинка російської пропаганди працює в кожному готелі за кордоном", - сказав Прем’єр.



Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 18 жовтня в Одесі на 10-му національному експертному форумі, що "саркастично" ставиться до ухваленої російською державною думою заяви "Про загострення ситуації в Україні", оскільки "Росія живе в паралельній реальності".