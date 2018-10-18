Клімкін відреагував на заяву держдуми РФ щодо ситуації в Україні

"Офіційно я коментувати це не буду, я взяв собі за правило все, що каже російський парламент, не коментувати: по-перше, це люди, які голосували за окупацію Криму, і в нормальному цивілізованому суспільстві їм люди не мають руки подавати, от як у ПАРЄ. На що взагалі впливає російська дума, яка голосує за все що завгодно, – голосують за пенсії, а потім там люди виходять на площі. Тому будь-які заяви російської держдуми я не коментую", – вказав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

"Якщо якийсь інопланетянин прибуде до Землі, і перше, що прочитає – оцю заяву державної думи, то може подумати, що це не Росія окупувала частину України, а насправді Україна окупувала частину Росії, що це ми організовуємо терористичні атаки в Росії, постачаємо туди регулярні українські війська, зброю, найманців, тримаємо десятки політичних в’язнів і заручників, вбиваємо людей – від Солсбері до Сирії. Можете вважати це пропагандою, але насправді Росія живе в паралельній реальності, як у задзеркаллі", – додав Павло Клімкін.



Як повідомляв УНН, нижня палата парламенту РФ прийняла в четвер проект заяви щодо ситуації в Україні.