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Держдума РФ підтримала проект заяви щодо ситуації в Україні

Держдума РФ підтримала проект заяви щодо ситуації в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Нижня палата парламенту РФ прийняла в четвер проект заяви щодо ситуації в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

У проекті заяви сказано, що в разі просування українських військових на Донбасі, "отримають адекватну відповідь, що неминуче призведе до катастрофічних наслідків".

Документ був підготовлений і внесений комітетом палати у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками.

Не забули російські депутати і про процедуру надання автокефалії українській церкві, держдума звинувачує українську владу у втручанні в церковно-релігійні справи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ запропонували спростити прийняття на держслужбу колишніх громадян України

У заяві також звертається увага на "факти дискримінації російськомовних громадян в Україні".

Проект заяви був прийнятий одноголосно, за його прийняття проголосували 408 депутатів.

Нагадаємо, держдума РФ планувала сьогодні розглянути заяву по Україні: "терористична держава, гоніння УПЦ МП і мовна дискримінація"

Українські Національні Новини

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