Держдума РФ підтримала проект заяви щодо ситуації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Нижня палата парламенту РФ прийняла в четвер проект заяви щодо ситуації в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
У проекті заяви сказано, що в разі просування українських військових на Донбасі, "отримають адекватну відповідь, що неминуче призведе до катастрофічних наслідків".
Документ був підготовлений і внесений комітетом палати у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками.
Не забули російські депутати і про процедуру надання автокефалії українській церкві, держдума звинувачує українську владу у втручанні в церковно-релігійні справи.
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У заяві також звертається увага на "факти дискримінації російськомовних громадян в Україні".
Проект заяви був прийнятий одноголосно, за його прийняття проголосували 408 депутатів.
Нагадаємо, держдума РФ планувала сьогодні розглянути заяву по Україні: "терористична держава, гоніння УПЦ МП і мовна дискримінація"