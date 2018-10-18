Госдума РФ поддержала проект заявления относительно ситуации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Нижняя палата парламента РФ приняла в четверг проект заявления относительно ситуации в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
В проекте заявления сказано, что в случае продвижения украинских военных на Донбассе, "получат адекватный ответ, что неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".
Документ был подготовлен и внесен комитетом палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Не забыли российские депутаты и о процедуре предоставления автокефалии украинской церкве, госдума обвиняет украинские власти во вмешательстве в церковно-религиозные дела.
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В заявлении также обращается внимание на "факты дискриминации русскоязычных граждан в Украине".
Проект заявления был принят единогласно, за его принятие проголосовали 408 депутатов.
Напомним, госдума РФ планировала сегодня рассмотреть заявление по Украине: "террористическое государство, гонения УПЦ МП и языковая дискриминация"