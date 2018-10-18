Климкин отреагировал на заявление Госдумы РФ по ситуации в Украине

"Официально я комментировать это не буду, я взял себе за правило все, что говорит российский парламент, не комментировать: во-первых, это люди, которые голосовали за оккупацию Крыма, и в нормальном цивилизованном обществе им люди не должны руки подавать, вот как в ПАСЕ. На что вообще влияет российская дума, которая голосует за все что угодно, - голосуют за пенсии, а потом там люди выходят на площади. Поэтому любые заявления госдумы я не комментирую", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

"Если какой-инопланетянин прибудет к Земле, и первое, что прочтет - это заявление государственной думы, то может подумать, что это не Россия оккупировала часть Украины, а на самом деле Украина оккупировала часть России, это мы организуем террористические атаки в России, поставляем туда регулярные украинские войска, оружие, наемников, держим десятки политических заключенных и заложников, убиваем людей - от Солсбери до Сирии. Можете считать это пропагандой, но на самом деле Россия живет в параллельной реальности, как в зазеркалье", - добавил Павел Климкин.



Как сообщал УНН, нижняя палата парламента РФ приняла в четверг проект заявления по ситуации в Украине.