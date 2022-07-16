Россияне дважды ударили по мирным жителям Покровска баллистической ракетой "Искандер-М"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Россияне нанесли ракетный удар по частному сектору Покровска в Донецкой области. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение Нацполиции Донецкой области.
Детали
Россияне дважды ударили по мирным жителям баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждены по меньшей мере 27 жилых домов.
На месте работают полицейские, парамедики, взрывотехники, работники ГСЧС и медики.
"По распоряжению начальника полиции Донбасса Руслана Осипенко документируют военное преступление россии дополнительные следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении.
Точное количество жертв устанавливается.
Открыты уголовные производства по ст.438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).
Ранее
Городской голова Покровска (Донецкая область) Руслан Требушкин сообщил о взрывах в городе.
В результате обстрелов есть жертвы и раненые.