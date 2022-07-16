Росіяни двічі вдарили по мирних мешканцях Покровська балістичною ракетою "Іскандер -М"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Росіяни нанесли ракетний удар по приватному сектору Покровська на Донеччині. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення Нацполіції Донецької області.
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Росіяни двічі вдарили по мирних мешканцях балістичною ракетою "Іскандер -М". Пошкоджено щонайменше 27 житлових будинків.
На місці працюють поліцейські, парамедики, вибухотехніки, працівники ДСНС та медики.
"За розпорядженням начальника поліції Донеччини Руслана Осипенка документують воєнний злочин рф додаткові слідчо-оперативні групи", - йдеться в повідомленні.
Точна кількість жертв встановлюється.
Відкрито кримінальні провадження за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).
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Міський голова Покровська (Донецька область) Руслан Требушкін повідомив про вибухи в місті.
Внаслідок обстрілів є жертви та поранені.