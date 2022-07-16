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Окупанти обстрілюють Покровськ: є жертви та поранені

Окупанти обстрілюють Покровськ: є жертви та поранені

Київ • УНН

 • 233534 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Покровську громаду. Внаслідок обстрілів є жертви та поранені. Також постраждала житлова інфраструктура. Про це заявив мер міста Руслан Требушкін, пише УНН.

Цитата

“Продовжуються ракетні удари по Покровській громаді. Постраждали будинки, ось розбитий автомобіль. Є жертви, поранені. Серед мирного населення. Люди лишилися без будинків. Багато будинків пошкоджено. Вибивало вікна, двері, видавлювало все всередину будинків, назовні. Тому зараз працює комісія, встановлюються збитки”, – заявив він.

Додамо

Міський голова Покровська (Донецька область) Руслан Требушкін повідомив про вибухи у місті.

У багатьох областях України звучала повітряна тривога.

Після оголошення повітряної тривоги, на Дніпропетровщині спрацювало ППО.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про вибухи на Черкащині.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму Telegram попередив про масований ракетний обстріл по всій території України.

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