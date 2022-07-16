Окупанти обстрілюють Покровськ: є жертви та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Покровську громаду. Внаслідок обстрілів є жертви та поранені. Також постраждала житлова інфраструктура. Про це заявив мер міста Руслан Требушкін, пише УНН.
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“Продовжуються ракетні удари по Покровській громаді. Постраждали будинки, ось розбитий автомобіль. Є жертви, поранені. Серед мирного населення. Люди лишилися без будинків. Багато будинків пошкоджено. Вибивало вікна, двері, видавлювало все всередину будинків, назовні. Тому зараз працює комісія, встановлюються збитки”, – заявив він.
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