Оккупанты обстреливают Покровск: есть жертвы и раненые

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“Продолжаются ракетные удары по Покровской громаде. Пострадали дома, вот разбит автомобиль. Есть жертвы, есть раненые. Среди мирного населения. Люди остались без домов. Многие дома повреждены. Повыбивало окна, двери, повыдавливало всё внутрь домов, наружу. Поэтому сейчас работает комиссия, устанавливаются ущербы”, – заявил он.

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Городской голова Покровска (Донецкая область) Руслан Требушкин сообщил о взрывах в городе.

Во многих областях Украины звучала воздушная тревога.

После объявления воздушной тревоги, в Днепропетровской области сработало ПВО.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Черкасской области.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Telegram предупредил о массированном ракетном обстреле по всей территории Украины.