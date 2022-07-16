Мэр Ивано-Франковска предупредил о массированном ракетном обстреле по всей Украине

Цитата

“Есть информация о массированном ракетном обстреле по всей Украине. И потому в очередной раз прошу реагировать на тревогу. Позаботьтесь о себе и близких”, – написал он.

Дополнение

Во многих областях Украины раздается воздушная тревога.

После объявления воздушной тревоги, в Днепропетровской области сработало ПВО.

Также народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Черкасской области.