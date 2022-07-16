Мэр Ивано-Франковска предупредил о массированном ракетном обстреле по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 линя. УНН. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Telegram предупредил о массированном ракетном обстреле по всей территории Украины, передает УНН.
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“Есть информация о массированном ракетном обстреле по всей Украине. И потому в очередной раз прошу реагировать на тревогу. Позаботьтесь о себе и близких”, – написал он.
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Во многих областях Украины раздается воздушная тревога.
После объявления воздушной тревоги, в Днепропетровской области сработало ПВО.
Также народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Черкасской области.