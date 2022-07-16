Мер Івано-Франківська попередив про масований ракетний обстріл по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 линя. УНН. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму Telegram попередив про масований ракетний обстріл по всій території України, передає УНН.
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“Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні. І тому в черговий раз прошу реагувати на тривогу. Потурбуйтеся про себе і близьких”, – написав він.
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У багатьох областях України лунає повітряна тривога.
Після оголошення повітряної тривоги, на Дніпропетровщині спрацювало ППО.
Також народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про вибухи у Черкаській області.