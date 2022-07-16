Мер Івано-Франківська попередив про масований ракетний обстріл по всій Україні

Цитата

“Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні. І тому в черговий раз прошу реагувати на тривогу. Потурбуйтеся про себе і близьких”, – написав він.

Доповнення

У багатьох областях України лунає повітряна тривога.

Після оголошення повітряної тривоги, на Дніпропетровщині спрацювало ППО.

Також народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про вибухи у Черкаській області.