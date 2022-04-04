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Россияне агрессивные и стреляют по гражданским: за Украину приехал воевать американский ветеран войны во Вьетнаме

Киев • УНН

 • 545672 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Гражданин США, ветеран войны во Вьетнаме воюет в Украине с рашистами. 73-летнего Стива приняли в ряды территориальной обороны Киевской области, пишет УНН.

Россияне агрессивные и стреляют по гражданским: за Украину приехал воевать американский ветеран войны во Вьетнаме

Цитата

«Я видел обстрел гражданских целей: детского сада, школы, жилых домов, все это гражданские цели – никаких военных. Люди в моей группе, они хотели бы поблагодарить Америку за всю поддержку, которую они здесь получают, но им тоже нужно больше – им нужно больше винтовок, нужно больше поставок из США. Но они очень счастливы, что вы так много дали. Нам это нужно, потому что россияне очень агрессивны», - рассказывает Стив, уроженец Нью-Йорка.

В Украину он прибыл из солнечного штата Флорида, по его же словам, чтобы помочь украинскому народу бороться с агрессором – россиянами.

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В подразделении Вышгородской районной территориальной самообороны, где сейчас находится Стив, о нем отзываются хорошо. Правда, говорят, общаться с ним приходится через переводчика.

«Человек приехал в Украину с целью убивать русских и коммунистов, потому что они ему надоели в первой войне. Он ездил по подразделениям, ему понравился «почерк» нашего, как у нас позиции, все понравилось. Мы его поселили, он участвует в тактических занятиях, проходит подготовку в перспективе с дальнейшим заниманием позиции в случае нападения российской пехоты», - рассказал УНН Игорь, руководитель подразделения.

По его словам, Стив демонстрирует успехи в обучении – не в последнюю очередь ввиду «фанатичного желания поучаствовать» в освобождении Украины от рашистских оккупантов.

Как отмечает командир, американцу уже доводилось воевать – во Вьетнаме еще в 20-м веке.

«Он приехал сюда воевать, потому что во Вьетнаме русские забрали у него частичку его судьбы... У него есть наколки с Вьетнама, одну наколку сделал с украинским флагом», - добавляет командир.

Напомним

После российского вторжения в Украину, Президент Владимир Зеленский заявил, что все иностранные граждане, которые желают защитить Европу и Украину от нападения российских оккупантов, могут присоединиться к украинской армии.

По данным МИД, по состоянию на начало марта в Украину направлялись опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, чтобы помочь народу противостоять российскому захватчику.

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